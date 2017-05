Computer Idee 11 iets later bij abonnees

2017-05-01T10:57:25

2017-05-01T11:10:30

Computer Idee 11 heeft een kleine vertaging opgelopen. Daarom lag de editie niet al afgelopen vrijdag bij de abonnees, zoals gebruikelijk, maar valt hij pas op dinsdag 2 mei door de brievenbus.

Vanuit de redactie willen we onze excuses aanbieden aan de abonnees. We hopen van harte dat we vertragingen als deze in de toekomst kunnen voorkomen.