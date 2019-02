Gratis hulp bij belastingaangifte? Computer Idee helpt!

2019-02-18T11:26:29

2019-02-18T14:59:01

De tijd om je belastingaangifte in te vullen is weer aangebroken. En net als vorig jaar helpt Computer Idee je met het invullen. Want met ons gratis handige en geautomatiseerde Excelbestand zie je direct hoeveel je terugkrijgt, of moet betalen.

Al minstens 15 jaar helpt Computer Idee je met de belastingaangifte. En hoewel het tegenwoordig een stuk makkelijker (maar niet altijd even leuker) is gemaakt, kun je altijd wat extra hulp gebruiken. Ook voor de aangifte over 2018.

Daarom schakelen we ook dit jaar weer de hulp in van onze Excel-expert Wim de Groot. Hij maakt speciaal voor onze lezers ieder jaar een geautomatiseerd Excelbestand, waarmee je precies kunt zien hoeveel geld jij kunt terugvorderen van de Belastingdienst. Ook dit jaar komt er een versie van het Excelbestand beschikbaar voor iedereen die hulp kan gebruiken bij de aangift.

Gratis downloaden

Momenteel wordt de laatste hand aan het bestand gelegd. Vanaf 15 maart vind je het complete bestand online op onze website. Op dat moment verschijnt ook Computer Idee 8, waarin we uitleggen hoe je het bestand het beste kunt gebruiken.