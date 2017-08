Computer Idee op Comic Con Amsterdam

Komend weekend staat in Amsterdam de jaarlijkse Comic Con op het programma. Vanuit het hele land komen bezoekers, veelal uitgedost als hun favoriete strip- of filmfiguur, naar de hoofdstad om hun idolen en gelijkgestemden te ontmoeten. En dit jaar is Computer Idee er ook bij!

Als je onze Facebookpagina hebt gevolgd, heb je kunnen meedoen aan de winactie voor twee gratis kaarten. Die zijn inmiddels vergeven, maar je kunt alsnog genieten van al het moois op Comic Con Amsterdam: we sturen namelijk een fotograaf die alle outfits en celebrity's op de gevoelige plaat gaat vastleggen.

Carice van Houten

Wie zijn die sterren dan? Nou, onze eigen Carice van Houten, bijvoorbeeld! Nu Game of Thrones net is afgelopen kan ze alle vragen over de serie eerlijk beantwoorden.

Maar er zijn nog meer nationale en internationale sterren te bewonderen. Een paar namen uit de grabbelton: Pamela Anderson, Michael Madsen, John Rhys-Davies, Billy Boyd en nog veel.

Facebook

Volgende week vind je op deze plek een artikel met de beste foto's van Comic Con Amsterdam. Kan je niet zo lang wachten? Houd dan onze Facebookpagina in de gaten. Daar zullen we zaterdag alvast wat foto's plaatsen.