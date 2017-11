Concertkaartjes straks te koop via YouTube

2017-11-15T10:40:00

2017-11-15T10:40:21

Op YouTube barst het van de muziekvideo's, vaak door artiesten zelf online gezet met linkjes naar plaatsen waar het bijbehorende album te koop is. Straks kun je er ook concertkaartjes kopen.

In de Verenigde Staten is het nieuwe ticket-systeem al live, later moet het ook in andere delen van de wereld beschikbaar komen. Onder video's kun je straks een plaats en datum van een live concert kiezen. De verkoop van de kaartjes verloopt verder via Ticketmaster.

Automatisch

Muzikanten zelf hoeven er niets voor te doen. Wanneer zij concertkaartjes aanbieden via Ticketmaster, komt de verkoopwidget automatisch onder hun video's te staan. Google hoopt dat fans en bands op deze manier gemakkelijker met elkaar in contact komen.