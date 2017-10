Consumentenbond: 'GPS-horloges voor kinderen slecht beveiligd'

GPS-horloges vertellen ouders waar hun kinderen uithangen, maar vanwege slechte beveiliging kunnen ook kwaadwillenden zomaar meekijken. Daarvoor waarschuwt de Consumentenbond op basis van Noors onderzoek.

De Noorse consumentenrechtenorganisatie Forbrukerrådet onderzocht de beveiliging van verschillende GPS-horloges en ontdekte dat deze in veel gevallen niet op orde is. Hackers kunnen de locaties van kinderen achterhalen, niet alleen waar ze zich momenteel bevinden maar ook waar ze zoal geweest zijn.

Ook kunnen ze in contact komen met kinderen, de SOS-functie uitschakelen en de locatie van het horloge 'spoofen'. Ouders zien in de app dan de locatie die de hacker bepaalt, in plaats van de daadwerkelijke locatie van hun kind.

Uit de handel

De Noorse onderzoekers leggen niet precies uit hoe dit werkt, om mensen niet op ideeën te brengen. Wel is duidelijk dat er op afstand in te breken is in de horloges. Ze hoeven het horloge dus niet zelf in handen te hebben.

Er zijn vier horloges getest, waarvan alleen de Gator 2 bij naam wordt genoemd. Dit horloge is inmiddels o.a. bij Bol.com uit de handel gehaald. Van de andere modellen is alleen bekend dat ze werken via de SeTracker-app.