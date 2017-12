Consumentenbond: “Koop geen Samsung Galaxy S7"

2017-12-12T11:32:24

2017-12-12T13:24:17

Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat Samsung in maart 2018 stopt met de ondersteuning van de Samsung Galaxy S7 (inclusief de edge-variant) en de Galaxy J3 uit 2016. Omdat Samsung deze toestellen nog volop aanbiedt roept de bond dan ook op om niet voor deze smartphones te kiezen.

De consumentenbond ligt al een tijdje overhoop met Samsung over de ondersteuning van Android-smartphones. Het updatebeleid van veel fabrikanten schiet tekort volgens de bond. Nieuwe versies van Android en veiligheidspatches worden vaak pas vele maanden na het uitkomen uitgerold. Als een update überhaupt verschijnt, want veel informatie over het updatebeleid wordt niet vrijgegeven. Samsung is hier zeker niet de enige fabrikant in, maar omdat het Zuid-Koreaanse bedrijf de meeste smartphones hier afzet, staat het logischerwijs in het vizier van de Consumentenbond. Hiervoor is de consumentenorganisatie al eerder gestart met een bodemprocedure tegen Samsung.

18 maanden

Samsung hanteert een beleid dat smartphones in principe 18 maanden lang ondersteund worden met Android veiligheids- en versie-updates. Dat zou betekenen dat de ondersteuning van de Galaxy S7 al in oktober ten einde zou zijn gekomen, een update naar Android 8.0 (Oreo) verschijnt echter nog wel. Voor de Galaxy J3 is dat nog onduidelijk. Naar verwachting is deze update naar Android 8.0 de laatste voor deze toestellen.

Een nieuw onderdeel van Android 8.0 is Treble. De ontwikkelaars van Android hebben de kern van Android losgetrokken van de rest van het besturingssysteem. Wanneer een fabrikant Treble ondersteunt, wordt deze kern intact gelaten en kan het eenvoudig en snel door Google zelf geüpdatet worden. Daarmee zou Samsung de kritiek over het updatebeleid smoren, maar Samsung’s Galaxy S7 (edge) en Galaxy J3 ondersteunen naar verwachting Treble niet.

Winkels

De kritiek van de Consumentenbond richt zich niet alleen op Samsung, maar ook winkels die de smartphones verkopen. Zo werd bijvoorbeeld KPN aangeschreven, die op zijn site aangaf dat de Galaxy S7 optimaal beveiligd is en regelmatig updates krijgt. Terwijl dit naar verwachting vanaf maart 2018 niet meer het geval is. Deze claim is intussen van de website verwijderd.

Ondersteuning

Wanneer je kiest voor een smartphone, is het handig om na te gaan hoe het zit met de ondersteuning van het toestel. Motorola (Lenovo) had een goede reputatie, maar laat de laatste tijd steken vallen. Nokia verkoopt sinds kort Android-smartphones in Nederland en is voortvarend begonnen, met updates van de Nokia 8 bijvoorbeeld. Google’s Pixel-smartphones krijgen drie jaar updates, probleem is echter dat deze toestellen officieel niet in Nederland verkrijgbaar zijn. iPhones worden prima ondersteund middels iOS-updates.