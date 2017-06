Consumentenbond: Pas op met kwaaltjes googlen

2017-06-07T16:12:00

2017-06-07T16:10:10

Veel mensen raadplegen bij kwaaltjes tegenwoordig eerst Google en stappen daarna eventueel pas naar de huisarts. Toch moeten we daar voorzichtig mee zijn, meldt de Consumentenbond.

De consumentenrechtenorganisatie deed onderzoek naar de juistheid van medische informatie online. Eén op de vijf deelnemers stuitte daarbij op aandoeningen die helemaal niet aan de orde waren. Wie eigenlijk last heeft van het carpale-tunnelsyndroom, zou daardoor bijvoorbeeld kunnen denken dat hij of zij de ziekte van Parkinson heeft. En wie wel eens duizelig is, leest dat de bloeddruk niet in orde is of er een tekort aan zuurstof is. Terwijl dat helemaal niet zo hoeft te zijn.

Verkeerde conclusies

Het gevaar hiervan is dat men zelf conclusies trekt en zonder tussenkomst van een huisarts misschien aan de verkeerde medicatie gaat. 57 procent van de 4500 deelnemers aan het onderzoek zoekt symptomen op internet op om het juist zelf op te willen lossen. Een op de drie ondervraagden gaat uiteindelijk alsnog wel naar de huisarts. 80 procent van de deelnemers heeft in het verleden wel eens symptomen gegoogled.