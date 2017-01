Controlesysteem voor gestolen Apple-producten offline gehaald

2017-01-31T09:49:48

2017-01-31T10:04:15

Op zoek naar een tweedehands iPhone? Dan moet je extra goed opletten dat je geen gestolen telefoon koopt. Apple heeft namelijk de website Activation Lock offline gehaald, waarmee het mogelijk was om te controleren of je een gestolen iPhone hebt gekocht.

Alle Apple-apparaten zijn voorzien van een standaardbeveiliging, waardoor kan worden gecontroleerd of een tweedehands telefoon of tablet is gestolen. De Activation Lock is permanent ingeschakeld op deze producten. Met behulp van de functie 'Find my Device' kunnen eigenaren van gestolen Apple-producten controleren waar het apparaat zich bevindt en deze op afstand onklaar maken, waardoor het lastig is om het apparaat weer door te verkopen.

Serienummer of IMEI

Via de Activation Lock was het mogelijk om via iCloud.com het serienummer of het IMEI-nummer van de telefoon in te voeren, zodat kopers van een tweedehands toestel kunnen controleren of het apparaat al dan niet gelockt is. Een gelockt toestel zou dan kunnen duiden op een gestolen exemplaar, maar dat hoeft niet per se.

Volgens Apple is het de verantwoordelijkheid van de consument zelf om te controleren of het toestel dat ze willen kopen, helemaal gewist is, zodat er een nieuw account aan kan worden gekoppeld.