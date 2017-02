Corsair werkt aan One gaming-pc

2017-02-08T11:57:00

2017-02-08T11:57:01

Corsair staat bekend als fabrikant van geheugenmodules en randapparatuur, maar komt nu voor het eerst met een heel voorgebouwd desktopsysteem: de Corsair One.

Over de interne hardware is nog weinig bekend, maar vermoedelijk is de pc gericht op gamers. Daar duidt niet alleen de led-verlichting van de behuizing op, maar ook de hdmi-aansluiting aan de voorzijde. Die zit daar om gemakkelijker een virtual reality-bril aan te kunnen sluiten.

Verkoop van gaming-hardware

Hoewel de verkoop van pc's daalt, is er momenteel juist wel veel vraag op het gebied van gaming-pc's. Kant-en-klare systemen, componenten als videokaarten en randapparatuur vliegen als warme broodjes over de toonbank. Vorig jaar ging er 30 miljard dollar in om.