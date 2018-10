CPB: WhatsApp-oplichting komt telkens vaker voor

2018-10-15T10:33:00

2018-10-15T10:22:44

Uit een nieuw rapport van het Centraal Planbureau blijkt dat internetoplichters telkens vaker via WhatsApp hun slag proberen te slaan. In de eerste helft van 2018 kreeg de Fraudehelpdesk daar 180 meldingen van binnen, dubbel zo veel als in de gehele periode 2015-2017.

Bij WhatsApp-fraude doet een crimineel zich bijvoorbeeld voor als een bekende van het slachtoffer. Hij of zij heeft snel geld nodig en tracht dat via WhatsApp af te troggelen. Deze vorm van oplichting wordt ook wel social engineering genoemd en komt ook voor op andere sociale media. Op de site van de Fraudehelpdesk vind je een praktijkvoorbeeld.

Net zoals in een eerder onderzoek van het CBS naar buiten kwam, meldt ook het CPB dat cybercriminelen vaak niet gepakt worden. Dit terwijl cybercrmine in z'n algemeen nu de meest voorkomende vorm van criminaliteit is. Nederlanders krijgen er vaker mee te maken dan met fysieke diefstal of geweld.

Volgens het CPB ligt er een taak bij de overheid om het doen van aangifte zichtbaarder en eenvoudiger te maken.

Https niet altijd veilig

Ook een interessant gegeven: een derde van malafide websites verschuilen zich achter een https-verbinding. Het groene slotje in de taakbalk is voor veel mensen een teken dat de site in kwestie veilig en betrouwbaar is, maar dat is niet altijd zo. Webshops kunnen je ook op andere manieren oplichten, bijvoorbeeld door producten niet te leveren. Implementatie van https is eenvoudig en gratis - criminelen maken daar dus gretig gebruik van om je vertrouwen te winnen.