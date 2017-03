Creators Update Windows 10 vanaf 5 april al te installeren

2017-03-31T16:27:00

2017-03-31T16:23:28

De Creators Update voor Windows 10 staat gepland voor 11 april, maar wie niet kan wachten kan er vanaf 5 april al mee aan de slag. Dat maakt Microsoft vandaag bekend.

Vanaf die datum stelt Microsoft daarvoor een speciale tool beschikbaar, de Update Assistent. Daarmee is de Creators Update handmatig te downloaden en te installeren, net zoals dat de vorige keer kon met de Anniversary Update.

Of wachten

Gebruikers die liever niet het heft in eigen handen nemen, moeten nog even geduld hebben. De uitrol van de makersupdate start op 11 april, daarna kan het best een poosje duren voor deze bij iedereen is aangekomen.

Op 5 april vertellen we je precies hoe je met de Update Assistent aan de slag gaat. Lees tot die tijd hier wat je van de update kunt verwachten.