Crosscall Action X3: extra stevige smartphone

2018-01-02T10:00:00

2018-01-02T09:29:23

Wie veel in de buitenlucht is te vinden, doet er goed aan te investeren in extra stevige gadgets. Het Franse Crosscall brengt op dat gebied zijn Action-X3-smartphone op de markt.

Dit toestel kan door zijn 'rugged' behuizing - met name de randen - een val van 2 meter zonder problemen overleven. Ook een plons is het water is geen probleem.

Lange adem

De specificaties zijn voor de prijs best degelijk, vooral de accucapaciteit van 3500 mAh valt in positieve zin op. De gekozen Snapdragon 430-processor baart ons wel wat zorgen. Die is namelijk inmiddels al behoorlijk verouderd.

De Crosscall Action X3 wordt verkocht voor 349,99 euro.