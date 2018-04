Crowdfundingsactie voor comeback Hyves

2018-04-11T09:55:00

2018-04-11T13:49:18

Voordat Facebook de grootmacht werd die het nu is, zaten miljoenen Nederlanders al op een ander sociaal netwerk: Hyves. Nu de populariteit van Facebook serieus aan het wankelen is, wordt gewerkt aan een comeback daarvan.

Tienduizenden mensen zijn vandaag van plan hun Facebook-account op te zeggen, als onderdeel van de actie Bye Bye Facebook van het tv-programma Zondag met Lubach. Dit in reactie op een groot lek bij Facebook, waarbij miljoenen privégegevens werden misbruikt om gerichte politieke advertenties te verspreiden. Maar wat is het alternatief?

Als het aan de studenten Joas en Patrick ligt, maakt Hyves een doorstart. Dit wordt een nieuw sociaal netwerk waarbij de focus ligt op privacy en gemeenschap. Daarvoor is de nonprofit-organisatie Origen opgericht, dat het moet hebben van donaties om zo zonder commerciële doeleinden te kunnen opereren.

Inzamelingsactie

Op het moment is de Hyves-merknaam nog in handen van de Telegraaf Media Groep, dat de dienst in 2013 omdoopte tot een spelletjesplatform. De initiatiefnemers hopen de naam over te kunnen nemen, anders moet er een andere naam gezocht worden.

Om de site te lanceren, is een crowdfundingsactie gestart. Men zoekt in eerste instantie 70.000 euro en er is nog een lange weg te gaan. Op het moment van schrijven staat de teller op circa 600 euro. Op de site Tijd voor Hyves vind je meer informatie over het idee achter het project.