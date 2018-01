Cryptominer ontdekt in Chrome-extensie

2018-01-03T11:03:00

2018-01-03T11:03:40

Google heeft een Chrome-extensie verwijderd nadat ontdekt werd dat pc's van gebruikers ermee werden gekaapt voor het aanmaken van de cryptomunt Monero.

De extensie heet Archive Poster en is bedoeld voor gebruikers van het sociale netwerk Tumblr. Hoewel de extensie in eerste instantie geen malware bevatte, ontdekte de site Bleeping Computer dat een nieuwe versie was voorzien van een zogeheten cryptominer.

Plaag

Bij het gebruik van Chrome werd de processor van gebruikers ongemerkt aangeboord om cryptovaluta aan te maken. Dit soort praktijken duiken steeds vaker op in advertentienetwerken, maar ook browser-extensies maken zich er schijnbaar schuldig aan.

