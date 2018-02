Cryptovaluta wordt ook in Nederland populairder

2018-02-08T11:10:00

2018-02-08T11:09:52

De stijging in de populariteit van de Bitcoin is geen geheim. 2017 was een gigantisch jaar voor de cryptovaluta, 75% van de huishoudens die cryptovaluta bezitten zijn ingesprongen in deze periode. In januari 2018 hebben 65.000 huishoudens cryptovaluta gekocht dit is meer dan in het hele kalenderjaar 2016.

De grote piek in de totale Bitcoin-waarde van 825 miljard dollar was januari 2018. Dit is het moment dat de Bitcoin ook steeds meer en meer media-aandacht kreeg. Steeds meer mensen zagen het wel zitten om te beginnen met investeren in cryptovaluta. Na die hoge piek kwam er al een snelle daling aan. In de eerste week van februari stond de Bitcoin opeens nog maar op 350 miljard dollar. Natuurlijk is het zoals altijd op de beurs een momentopname. De Bitcoin zou in een avond opeens weer kunnen stijgen naar hoge bedragen of nog verder naar beneden zakken.

Hype

Veel mensen zien cryptovaluta als een grote hype. Men springt in door verhalen dat er dik geld verdiend wordt, oftewel slapend rijk worden. De serieuze beleggers leggen veel in met het risico ook veel te verliezen, terwijl er ook genoeg huishoudens zijn die misschien een klein bedrag inleggen met de hoop een paar tientjes te winnen. Dit zijn mensen die het gewoon willen proberen en wel zien waar het schip strandt. Een op de vier Nederlanders die cryptovaluta bezitten is een risicobelegger, dit zijn mensen die meer dan €1000 inleggen.

Je kunt ook zien dat de beleggers relatief jong zijn in vergelijking met de standaard belegger (38 vs. 51 jaar). Het zijn de jongere werkenden die hier meer interesse in tonen. Dit zijn mensen die de gok durven te wagen en die zich echt goed hebben ingelezen en relatief goed snappen wat de Bitcoin inhoudt.