Cyanogen stopt met CyanogenOS voor telefoons

2016-12-27T12:30:00

2016-12-27T11:20:22

Het bedrijf Cyanogen stopt met het bekende Cyanogen OS. Het bedrijf maakte altijd een eigen versie van Android, die onder veel fans erg populair was. Gelukkig kun je CyanogenMod nog wel blijven gebruiken.

Cyanogen is een bedrijf dat werd geboren vanuit CyanogenMod, een custom rom voor Android. CyanogenMod is een aangepaste versie van Android, die aanvankelijk door een aantal hobby'isten werd gemaakt. Later werd daar het bedrijf Cyanogen uit opgericht, dat CyanogenOS maakte. Dat is iets anders dan CyanogenMod, want CyanogenOS is een compleet besturingssysteem dat op een aantal telefoons standaard wordt geïnstalleerd. Zo staat CyanogenOS op de OnePlus One.



Updates en bèta's

Het bedrijf stopt echter met dat laatste. Per 31 december komen er geen nieuwe 'services en nightlies' meer voor het besturingssysteem. Met 'services' bedoelt Cyanogen updates voor het OS. Het besturingssysteem is dan niet meer veilig te gebruiken, omdat beveiligingsgaten niet meer worden gedicht door de ontwikkelaar. De 'Nightlies' zijn bèta-versies van het besturingssysteem, met nieuwe features. Ook die worden niet meer uitgebracht.



Onveilig?

Dat wil in de praktijk niet meteen zeggen dat alle telefoons die op CyanogenOS draaien ook meteen onveilig worden. Sommige fabrikanten kunnen ervoor kiezen om zelf nog updates uit te brengen, of dat door iemand anders te laten doen. Toch doe je er goed aan op te letten als je CyanogenOS draait (als je bijvoorbeeld een OnePlus One hebt), want het zou zomaar kunnen dat dat straks niet meer veilig is.



CyanogenMod

Het is ook mogelijk om CyanogenMod te gebruiken. Dat is een 'custom ROM' die je handmatig op je telefoon kunt installeren, al is dat proces niet altijd even eenvoudig. CyanogenMod wordt vooral nog door hobby'isten gemaakt en is in veel gevallen nog wel veilig - mits je de nieuwste updates downloadt.



Het gaat al een tijdje slecht met Cyanogen. OnePlus, één van de grootste klanten van het bedrijf, stopte de samenwerking vorig jaar al omdat het voor zijn nieuwe telefoons overstapte op een eigen besturingssysteem. Daarna vielen er veel ontslagen bij Cyanogen, en moest onder andere de ceo opstappen. Het bleek te lastig om winst te maken met de software.