Cybercriminelen lopen veel losgeld mis door No More Ransom

2019-07-26T10:00:00

2019-07-26T07:19:01

De site No More Ransom bestaat vandaag drie jaar en heeft in die tijd al 200.000 slachtoffers van ransomware uit de brand geholpen. Cybercriminelen liepen daardoor zo'n 100 miljoen euro aan losgeld mis.

Daarover schrijft de BBC vandaag. Op de site van No More Ransom zijn zogenaamde decryptors te vinden. Programmaatjes waarmee versleutelde bestanden weer toegankelijk zijn te maken. Of dat succesvol is, verschilt per type ransomware. Er wordt al hulp geboden bij meer dan honderd soorten gijzelsoftware, waarvan er dit jaar veertien werden bijgevoegd.

7,5 procent van de No More Ransomware-bezoekers komt uit Nederland. Een aanzienlijk deel komt uit Zuid-Korea (21,5 procent), daarna volgen bezoekers uit de Verenigde Staten (9,5 procent). Het project is een initiatief van Europol, McAfee en de Nederlandse politie. De site slaat daarnaast wereldwijd aan, met de expertise van autoriteiten en security-experts uit meer dan 150 landen.

Nieuwe gevaren

Over het algemeen komen besmettingen met ransomware nu minder vaak voor dan voorgaande jaren. Erg lucratief is het niet meer om willekeurige pc's te besmetten, daarom zijn nu vooral bedrijven en instanties als ziekenhuizen het doelwit. Phishing vormt voor de meeste mensen nu het grootste gevaar. Zeker nu kwaadwillenden slachtoffers telkens persoonlijker benaderen, bijvoorbeeld via WhatsApp.