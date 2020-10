Dagelijks 100 miljard WhatsApp-berichten in omloop

Wereldwijd wisselen WhatsApp-gebruikers dagelijks 100 miljard berichten uit, een nieuwe mijlpaal voor de chat-app. Door social distancing en lockdowns tijdens de corona-epidemie is de populariteit alleen maar gestegen.

Dat meldt de site Techcrunch vandaag. Het aantal verstuurde 'appjes' is een verdubbeling van het aantal in 2014, terwijl in 2016 de 60 miljard al werd aangetikt. De kaap van 100 miljard berichten werd ook al een keer bereikt tijdens de voorgaande jaarwisseling, toen iedereen elkaar de beste wensen stuurde.

Maar nu is dit aantal dus dagelijke kost voor de servers van Facebook, die ervoor zorgen dat elk berichtje tijdig bij de juiste persoon aankomt. Eerder dit jaar merkte het bedrijf al op dat het WhatsApp-gebruik toenam vanwege de coronacrisis. Mensen moeten fysiek afstand houden en zoeken elkaar daardoor vaker digitaal op.

Op bijna elke smartphone

Marktanalist Telecompaper becijferde vorig jaar nog dat WhatsApp op 94 procent van alle Nederlandse smartphones geïnstalleerd staat. Het is daarmee de populairste berichtendienst van ons land. Ook Messenger en Instagram doen het goed, beide onderdeel van Facebook. Geregeld gaan er geluiden op dat dit bedrijf (mede hierdoor) teveel macht krijgt.

Het succes kent ook een andere keerzijde. WhatsApp-fraude neemt alsmaar toe en wordt telkens gehaaider. Een goede vuistregel om hier niet in te tuinen is de volgende. Ga nooit zomaar in op een geldverzoek via WhatsApp, zeker niet als degene die er om vraagt zich voordoet als een bekende met een nieuw nummer. Dat geld zie je zeer waarschijnlijk nooit meer terug.