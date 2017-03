Darling-smartphone heeft ingebouwde 360-graden-camera

2017-03-06T10:53:00

2017-03-06T10:51:51

360-graden-camera's voor smartphones bestaan al een tijdje, maar een smartphone met ingebouwde vr-camera tot op heden nog niet. Deze Darling-telefoon brengt daar verandering in.

De Darling van het Chinese ProTruly is 's werelds eerste smartphone met 360-graden-camera, waarmee virtual reality-video's geschoten kunnen worden. Het toestel is aan de bovenzijde een stuk langer dan we van telefoons gewend zijn, omdat de camera veel ruimte nodig heeft. Ook steken de lenzen zowel aan de voor- als achterzijde behoorlijk uit.

Verdere specificaties

Verder is de Darling een vrij standaard high-end smartphone, met een 5,5 inch scherm, 4 GB werkgeheugen, 64 GB opslagruimte en een forse accu. Ook is er een usb-c-aansluiting en een vingerafdrukscanner. Het duurste model is verder afgewerkt met kleine diamantjes. De prijs daarvan zit rond de 800 dollar. Onbekend is nog of deze telefoon ook buiten China verkocht gaat worden.