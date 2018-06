Databundel delen met Red Together-abonnement Vodafone

2018-06-18T11:09:00

2018-06-18T11:01:21

Vodafone introduceert een nieuw telefoonabonnement, Red Together. Je deelt dan een forse databundel met maximaal vijf anderen, waarbij je per persoon maandelijks uiteindelijk voordeliger uit bent.

Red Together wordt geadverteerd als familie-abonnement, maar werkt ook met vrienden. Het werkt als volgt. De hoofd-abonnee (beheerder) sluit een Red Together-abonnement af van 45 euro per maand. Daar zit maandelijks 40 GB aan mobiele data bij, in combinatie met onbeperkt bellen en sms'en.

Data verdubbelen

De vier andere leden sluiten vervolgens een Red Extra-abonnement af, voor 15 euro per maand. De gezamenlijke databundel wordt dan verdubbeld naar 80 GB per maand. Heeft een van de leden ook een abonnement bij Ziggo, dan geldt nog eens een verdubbeling naar 160 GB per maand.

Data verdelen

De beheerder van de groep heeft nog wat extra opties. Zo kan diegene tijdelijk het dataverbruik van andere leden dichtknijpen, mocht iemand teveel GB verstoken. Ook kan er per persoon een datalimiet worden ingesteld. Totale kosten voor 5 man: 105 euro per maand. Met Ziggo-abonnement geldt nog een korting van 5 euro op het maandbedrag.