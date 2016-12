'Datavrije Muziek T-Mobile is tegen de wet'

2016-12-23T10:24:00

2016-12-23T14:17:06

Als het aan De Autoriteit Consument & Markt ligt, moet T-Mobile stoppen met het aanbieden van Datavrije muziek. Op deze manier kosteloos muziek streamen is namelijk tegen de wet.

Datavrije Muziek, onder die naam biedt T-Mobile gratis muziekstreamen aan bij bepaalde abonnementen. Dankzij die optie kan er naar Spotify, Deezer, Tidal, Napster, Nederland.FM en nog een hoop andere streamingdiensten geluisterd worden die zich bij T-Mobile hebben aangesloten - zonder dat het data uit je bundel kost.

Wat betekent het voor jou?

Volgens het ACM is er dan ook sprake van 'zero-rating', wat tegen de Nederlandse wet is. In de netneutraliteitswet staat dat diensten niet op zo'n manier voorgetrokken mogen worden ten opzichte van anderen. De Europese wetgeving is echter soepeler, en daarom besloot T-Mobile de gok toch te wagen. Het nieuwe besluit van het ACM wordt straks aangevochten in de rechtszaal.

Voorlopig blijft T-Mobile Datavrije Muziek aanbieden aan zijn klanten, omdat de provider het niet met het ACM eens is. "De Nederlandse wet is zelfs in strijd met de Europese verordening die boven de Nederlandse wet staat," aldus de telecomaanbieder. Tot een rechter uitspraak doet in de zaak, kunnen klanten bij bepaalde diensten gewoon gratis muziek blijven streamen.

Lees ook: T-Mobile laat je 'gratis' muziek streamen, maar mag dat wel? (van onze PCM-collega's)

Gevolgen

Dat klinkt mooi, maar is het volgens het ACM niet. "Op het eerste gezicht lijkt gratis oneindig muziek luisteren heel sympathiek. Door een dienst gratis in het datagebruik aan te bieden op het internet wordt een internetgebruiker echter beïnvloed in zijn keuzes op het internet." Andere diensten worden er mogelijk duurder door, zegt de toezichthouder.

De Autoriteit Consument & Markt dreigt met hoge boetes. T-Mobile zou 50.000 euro per dag dat de dienst aangeboden blijft, moeten betalen. Het maximale boetebdrag kan oplopen tot 500.000 euro.