DCS-2670L: Buitencamera met brede blik

2018-03-15T10:00:00

2018-03-14T16:14:53

D-Link brengt een nieuwe beveiligingscamera uit die van veel hedendaagse gemakken voorzien is. De DCS-2670L is bedoeld voor buitengebruik, een fikse regenbui kan deze camera door zijn stevige behuizing niet deren.

Live meekijken kan via een webportaal of via de bijbehorende smartphone-app. Daarvan krijg je ook een pushmelding binnen, wanneer beweging opgemerkt wordt.

Kijkhoek

Om in één oogopslag zoveel mogelijk te kunnen zien, heeft de fabrikant gekozen voor een sensor met brede kijkhoek van 180 graden. Beelden sla je op de camera zelf op wanneer een geheugenkaartje is geplaatst, of op je mobiele telefoon.