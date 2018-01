DDoS-aanvallen leggen sites ABN, ING en Rabo plat

2018-01-29T09:32:00

2018-01-29T11:32:08

De sites van ABN Amro en IGN zijn afgelopen weekend getroffen door enkele succesvolle DDoS-aanvallen, waardoor internetbankieren tijdelijk niet werkte. Maandagochtend werd ook Rabobank getroffen door een dergelijke aanval.

Dat bevestigen beide banken tegenover Nu.nl. Ook de bijbehorende apps werden door de DDoS-aanval getroffen. Inmiddels werken de diensten weer en wordt er aangifte van de cyberaanval gedaan. Of er vermoedens zijn over de daders, is niet bekend.

Veel storingen

ABN Amro kreeg de afgelopen maand te maken met relatief veel storingen, in totaal nu al zeven. Beide banken benadrukken dat er bij een DDoS-aanval geen sprake is van datadiefstal. Klanten hoeven zich daar geen zorgen over te maken.

Mogelijk bleef de aanval niet beperkt tot ABN Amro en ING. Ook Tweakers meldt het afgelopen weekend te zijn getroffen door 'de zwaarste DDoS-aanval tot nu toe'.

Rabobank

Rabobank leek de dans te ontspringen, maar ook die bank kreeg maandagochtend grote hoeveelheden internetverkeer te verwerken. Zowel via de app als de website ondervinden gebruikers hider bij het inloggen en betalen.