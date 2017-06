De beste alternatieven voor The Pirate Bay

2017-06-14T12:00:00

2017-06-14T11:51:20

Door een uitspraak van het Europees Hof komt een blokkade van The Pirate Bay telkens dichterbij. Tijd om op zoek te gaan naar vervanging. Die is er gelukkig genoeg, al moeten we even goed zoeken. We zetten de beste alternatieven voor The Pirate Bay voor je op een rijtje.

Let op: Downloaden is illegaal in Nederland en kan leiden tot boetes. Ook kun je met peer-to-peer-downloaden altijd per ongeluk malware of andere rotzooi binnenhalen. Wil je weten hoe je veilig blijft tijdens het downloaden? Lees dan dit artikel. En onthoud: Downloaden is altijd op eigen risico!

RARBG is een no-nonsense torrentsite, die met name opvalt door zijn overzichtelijkheid. Vooral voor filmliefhebbers. In een carrousel met 'aanbevolen torrents' zie je meteen welke films er recentelijk zijn toegevoegd. Kies je een film, dan zie in het overzicht eronder ook welke versies er allemaal op de site staan (wel/niet full-hd bijvoorbeeld), en hoeveel seeders die hebben.

Overigens heeft de geschiedenis van RARBG nog een Nederlands tintje. De torrentsite werd inmiddels bijna tien jaar geleden nog gehost via het Nederlandse Leaseweb. Stichting Brein dwong RARBG op die manier in 2008 offline. De site dook een week later alweer op, dit keer bij een Zweedse host.

Enkele maanden nadat het oorspronkelijke Kickass Torrents offline werd gehaald, hebben de beheerders achter ide torrentsite een nieuwe website opgezet met dezelfde naam en dezelfde vertrouwde indeling. Het aanbod is nog niet zo groot, maar daar moet snel verandering in komen. Kickass Torrents is terug van weggeweest.

Een schaamteloze kopie van Kickass Torrents die niets te maken heeft met de oude website. Je mag er iets van vinden dat DX Torrent het ontwerp van KAT heeft gestolen, maar als je gewoon graag je oude favoriete site wilt blijven gebruiken zit je hier wel goed.

Demonoid is al meer dan 15 jaar een begrip in downloadland, maar heeft om de één of andere reden nooit zoveel faam vergaard als The Pirate Bay. Demonoid is een forum waarop gebruikers torrents kunnen plaatsen, die daar voorzien worden van het aantal trackers en de inhoud van het bestand. Houd er rekening mee dat een account verplicht is.

Wie geen interesse heeft in films maar alleen series wil kijken kan terecht op EZ TV. Daar kun je vooral terecht voor het vinden van losse afleveringen van zowat alle series die je kunt bedenken, die je kunt zoeken of kunt vinden via een handig drop-down-menu. De site is verre van perfect, want je kunt bijvoorbeeld niet sorteren op bestandsgrootte of zoeken op het aantal trackers, maar het aanbod is wel enorm.

TPBClean staat vrij letterlijk voor 'schone versie van The Pirate Bay'. Het betreft een kopie van de originele site, zonder seksadvertenties of pornografische torrents. Verder werkt de site zoals je gewend bent.

Nog zo'n site die terug is van weggeweest: Isohunt. Dat was in 2012 en 2013 één van de populairste torrentsites van het web tot die eind van dat laatste jaar offline werd gehaald door de Canadese politie. Let wel op, want in tegenstelling tot isohunt.com is Isohunt.to géén doorstart van de eerdere site.

Het is niet bekend wie er achter Isohunt.to zitten, maar de site biedt in ieder geval veel verschillende torrents aan. Voor het downloaden van muziek en films is Isohunt vooral interessant, want de site heeft uitgebreide informatie over de inhoud van films en series. Zo kun je makkelijk vinden welke acteurs er in een film spelen, je kunt series per seizoen bekijken, en je krijgt aanbevelingen op basis van de torrent die je downloadt.

Een beetje een vreemde naam (1337, of l33t, staat voor 'leet', en is een afkorting die hackers gebruiken in plaats van 'elite'), maar 1337x is een erg goede verzamelsite voor het downloaden van kwalitatief goede torrents. 1337x verzamelt torrents van andere hosting-partijen, maar doet iets extra's: Een redactie controleert de torrents op hun kwaliteit en authenticiteit. Op deze site vind je dus geen slechts cam-rips, maar alleen hd- of full-hd-bestanden met goed geluid.

YiFy is ook weer een bekende naam waar we vaker iets van hebben gehoord. YiFy was een bekende groep uploaders, die bekend stond om kwalitatief goede films in een klein formaat. YiFy werd eerder dit jaar offline gehaald door de autoriteiten, maar er zijn genoeg torrentsites die meeliften op de goede naam van YiFy.



De bekendste daarvan is YTS.ag. Dat is niet hetzelfde als YiFy, maar de site is desalniettemin een goede bron voor torrents. Het is niet bekend waar de torrents vandaan komen, maar ze zijn in ieder geval weer ouderwets goed en ouderwets klein.