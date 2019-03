De nieuwe functies in Android Q

2019-03-15T09:42:00

2019-03-15T09:30:24

Later dit jaar komt Android Q uit als opvolger van Android P. Nu is echter al een testversie te installeren, waardoor we een beter beeld hebben van alle nieuwe functies die worden toegevoegd. Een overzicht van de meest opmerkelijke.

Ondersteuning voor opvouwbare smartphones

Dit jaar komen de eerste opvouwbare smartphones uit, waaronder de Samsung Galaxy Fold en de Huawei Mate X. De toestellen hebben een primair scherm dat uitgeklapt groter is. Interessant, maar een uitdaging voor het Android-besturingssysteem en apps. Die moeten geschikt worden gemaakt voor het opvouwbare display.

Google zet de eerste stap door Android Q te optimaliseren, inclusief de Google-apps. De software introduceert ook allerlei technische verbeteringen en vernieuwingen waardoor Android sneller en beter moet draaien op vouwbare toestellen. App-ontwikkelaars krijgen daarnaast handvatten om hun applicaties te optimaliseren. Smartphonemakers profiteren ook van deze verbeteringen in Android Q.

Sneller media delen met contactpersonen

Wil je een foto, video of andere mediavorm delen met iemand buiten de app waar je nu in zit? Dan gebruik je het pop-up-scherm dat verschijnt na het indrukken van de deel-knop. Handig, maar de snelheid van het pop-up-scherm laat al jaren te wensen over. Google lijkt hier met Android Q eindelijk iets aan te doen.

De nieuwe Android-versie introduceert zogeheten Sharing Shortcuts, waarmee je sneller media kan delen met contactpersonen in andere apps. Hartstikke mooi, maar er zit een addertje onder het gras. Ontwikkelaars moeten de Sharing Shortcuts namelijk zelf integreren in hun apps - wat overigens niet lastig lijkt. De vraag is vooralsnog hoeveel ontwikkelaars hiermee aan de slag gaan.

Meer controle over privacy

Privacy is een groot goed, maar techbedrijven, app-ontwikkelaars en andere commerciƫle bedrijven hechten er lang niet allemaal waarde aan. Google geeft je als Android-gebruiker gelukkig wel steeds meer controle over je privacy. Android Q borduurt hier op voort in de vorm van verbeterde app-machtigingen.

Nu is het zo dat je een app eenmalig toestemming geeft voor bijvoorbeeld je locatie. Vervolgens heeft de app altijd en overal toegang tot je locatie, ook op de achtergrond. In Android Q geef je aan of een app onbeperkt toegang mag hebben tot je locatie, alleen als je hem gebruikt of helemaal niet. Bij die laatste optie werkt de app vermoedelijk niet goed - dat is nu ook al het geval.

Wifi sneller en veiliger

Je toestel moet dankzij Android Q ook zuiniger en slimmer omgaan met een wifi-verbinding. Google belooft daarnaast dat je privacy beter gewaarborgd wordt. Voor het tonen van voorgestelde wifi-netwerken is bijvoorbeeld geen toegang meer nodig tot je locatie. Zoals verwacht introduceert Android Q ook ondersteuning voor de nieuwe en veilige WPA3-standaard.

Android Q genereert daarnaast willekeurige MAC-adressen als je toestel met verschillende wifi-netwerken verbindt. Deze beslissing komt je privacy ten goede omdat commerciƫle partijen je (normaliter unieke) MAC-adres misbruiken voor doeleinden als wifi-tracking. Het volgen van smartphones (en dus gebruikers) wordt veel lastiger als de toestellen steeds andere MAC-adressen hebben.

Ook handig is dat je straks gasten van je wifi-netwerk gebruik kan laten maken door een qr-code te scannen. Je hoeft dan niet meer je wachtwoord met ze te delen.