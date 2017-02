De Nokia 5 en Nokia 3 zijn nog goedkopere varianten op Nokia 6

Tijdens het World Mobile Congress lanceert HMD Global naast haar vlaggenschiptoestel Nokia 6, ook twee (nog) goedkopere versies van de telefoon. De Nokia 5 is een iets kleiner model met wat lagere specificaties. De Nokia 3 is een toestel met een 5 inch scherm en een MTK-processor.

De nieuwe Nokia 6 heeft met zijn € 229,- al een zeer schappelijk prijskaartje, maar HMD Global brengt desalniettemin nog wat goedkopere versies van de Nokia-smartphones uit.

Nokia 5

De Nokia 5 is een 5.2 inch Android-smartphone, die los van het formaat eigenlijk weinig verschilt van de Nokia 6. Want ook dit toestel krijgt dezelfde Qualcomm Snapdragon 430-processor, maar het werkgeheugen is lager: 2 GB in plaats van 3 GB. Verder krijgt de Nokia 5 16 GB werkgeheugen, de helft minder dan bij de Nokia 6. Wel is de uitbreidingsmogelijkheid gelijk:maximaal 128 GB door middel van een extra micro-sd-kaartje.

De Nokia 5 krijgt een 13 megapixelcamera met dualflash-functie, een schermresolutie van 1280 bij 720 (de Nokia 6 heeft een 1920 bij 1080 full-hd-scherm) en een camera aan de voorzijde van 8 megapixel.

Waar de Nokia 6 een betere geluidsfunctionaliteit heeft (twee speakers en Dolby Atmos), is dat bij de Nokia 5 wat eenvoudiger: dit toestel krijgt maar een enkele speaker, en geen extra audioverbeteringen.

Nokia 3

De Nokia 3 is nog een stuk kleiner. Het is een 5 inch smartphone met een 1280 bij 720-schermresolutie. De Nokia 3 heeft een compleet andere processor, namelijk een MTK 6737 op 1,3 GHz. Het werkgeheugen is 2 GB en de interne opslagcapaciteit is 16 GB, dat net als bij de Nokia 5 en 6 kan worden uitgebreid tot 128 GB met een extra micro-sd-kaartje.

Opvallend is dat de Nokia 3 een lagere versie van Android Nougat krijgt, namelijk versie 7.0 in plaats van 7.1.1 bij de Nokia 5 en de Nokia 6. Ook de geïntegreerde accu heeft een lagere specificatie, 2650mAh.

Prijzen en beschikbaarheid

De Nokia 5 krijgt een verkoopprijs van € 189,- en de Nokia 3 gaat voor € 139,- over de toonbank. Beide toestellen komen in het tweede kwartaal van dit jaar op de markt in zowel een single- als dual-simvariant. Beide toestellen zijn geschikt voor 4G-telefonie en hebben een vingerafdrukscanner, wifi, NFC en Bluetooth 4.1.