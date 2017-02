De Nokia 6 komt naar Europa

2017-02-26T17:11:03

2017-02-26T18:14:05

De Nokia 6 wordt wereldwijd gelanceerd. Het toestel was eerst in China verkrijgbaar, maar komt nu ook naar Europa. Daarnaast heeft HMD Global ook meer informatie bekend gemaakt over de andere nieuwe Nokia-toestellen.

De Nokia 6 werd een tijdje geleden succesvol gelanceerd in China, waar er inmiddels binnen 4 dagen 1,3 miljoen toestellen van zijn verkocht. Nu brengt HMD Global de Nokia 6 ook wereldwijd op de markt.

De Nokia 6 is een premium Android-toestel met een 5.5 inch ips full-hd-scherm bestaande uit Corning Gorilla Glass en een 16 megapixel camera. De Nokia 6 maakt daarnaast gebruik van de Dolby Atmos-techniek voor een voller geluid. De smartphone heeft een gladde aluminium omhulsel en komt beschikbaar in een vijftal kleuren.

Android

De Nokia 6 krijgt Android 7.1.1 Nougat met alle Google-diensten. HMD Global kiest er bij deze Nokia 6 en alle andere Android-toestellen voor om een standaard Android-versie mee te leveren zonder extra skin. Het voordeel hiervan is dat HMD Global altijd de nieuwste versies van Android direct kan uitrollen, zonder dat consumenten eerst moeten wachten op het gereedmaken van een aangepaste skin. Hierdoor kunnen updates voor het toestel ook veel sneller worden uitgerold.

Specificaties

De toestellen worden voorzien van 3 GB werkgeheugen en een Qualcomm Snapdragon 430 processor. De opslagcapaciteit is 32 GB, dat kan worden uitgebreid tot 128 GB dankzij het micro-sd-slot.

Er komt ook een speciale versie van de Nokia 6 uit, een zwart model met de naam Arte Black; dat toestel krijgt 4 GB geheugen en maar liefst 64 GB opslagcapaciteit.

Camera

De ingebouwde camera is een 16 megapixel-model met een dubbele flash-functie. Aan de voorzijde krijgt het toestel een 8 megapixelcamera met autofocus. De camera aan de achterkant steekt ietsje uit, waardoor het toestel geen gladde en platte achterkant heeft.

Scherm

Het scherm van de Nokia 6 is een 5.5 inch ips-scherm met een resolutie van 1920 bij 1080, en heeft gebogen randen volgens het 2.5D-principe. Het glas bestaat uit het stevige Corning Gorilla Glass. Het scherm krijgt een pixeldichtheid van 403ppi.

Batterij

De toegepaste accu is een 3000mAh-model, dat in het toestel is geïntegreerd en dus niet verwisselbaar is. Nokia heeft in de specificaties niet bekendgemaakt hoe lang je met een volle accu kunt doen.

Prijzen en beschikbaarheid.

De Nokia 6 ligt vanaf het tweede kwartaal in de winkel voor een redelijke prijs: € 229,-. De Arte Black-versie met 4 GB werkgeheugen en 64 GB opslagcapaciteit is iets duurder: € 299,-.