Deel de muziek met Teufel Supreme On-koptelefoon

2021-01-07T14:00:00

2021-01-07T10:05:28

De Supreme On is een nieuwe koptelefoon van Teufel voor iedereen die kraakhelder geluid zoekt. Er is namelijk ondersteuning voor de bluetooth-codecs aptX en AAC.

Het is daarvoor wel van belang dat ook (bijvoorbeeld) je smartphone dit aan boord heeft. Een leuke functie is daarnaast ShareMe, waarmee twee koptelefoons audio uit dezelfde bron ontvangen. Zo kun je samen naar dezelfde muziek luisteren, mocht je er gelijk twee in huis halen.

Accuduur en prijs

De luistertijd is maar liefst 30 uur. Met AptX aan wat minder: 20 uur. De adviesprijs is vastgesteld op 149,99 euro.