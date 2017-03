Deel je locatie in realtime met Google Maps

2017-03-22T15:30:00

2017-03-22T15:28:38

Google Maps heeft er een interessante nieuwe functie bijgekregen. Sinds vandaag heb je de optie om je locatie te delen met contacten, zodat die kunnen zien waar je uithangt.

Je locatie wordt live gedeeld, zolang je wilt. Anderen kunnen dus precies zien welke route je aflegt, waaraan ze ook kunnen zien of je bij hen in de buurt bent. Als je ervoor kiest je geplande route van A naar B te delen, dan kunnen ze ook precies zien hoe laat je aankomt - en waar je je op de route bevindt.

Niet helemaal nieuw

Google introduceerde een soortgelijke functie eerder al in een andere app, Vertrouwde Contacten. Die applicatie is met name met het oog op veiligheid in het leven geroepen. Ouders kunnen er bijvoorbeeld hun kinderen mee in de gaten houden. Maar dat is een aparte app, waar je maar net vanaf moet weten. Maps staat op ieder Android-toestel.

Uitrol

Op het moment van schrijven zien wij de nieuwe opties nog niet, maar volgens Google krijgt iedereen ze binnen de komende dagen. Zowel op Android als op iOS. In onderstaande video zie je hoe het werkt.