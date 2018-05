Deel je smartphone-scherm met Google Duo

2018-05-21T10:50:00

2018-05-21T10:48:30

Google's videobel-app Duo krijgt er een interessante functie bij. Na een aankomende update heb je de optie om je scherm te delen, wat handig kan zijn wanneer je iemand bijvoorbeeld wilt laten zien waar een bepaalde smartphone-instelling te vinden is.

Dat meldt Android Authority. 'Screen share' is een nieuwe knop die tevoorschijn komt zodra je een videogesprek start. Tijdens het opnemen komt er een rode rand om het scherm, zodat je weet dat er iemand meekijkt. Op het moment lijkt de functie alleen nog niet goed te werken, vaak krijgen kijkers enkel met een zwart scherm te maken.

Klop klop

Google lanceerde Duo in 2016, en de app is inmiddels meer dan een miljoen keer gedownload. Dat is een stuk minder dan concurrent Skype, die meer dan een miljard keer op Android-telefoons geïnstalleerd staat. Maar Skype bestaat ook al veel langer en heeft een grotere naamsbekendheid opgebouwd.

Duo onderscheidt zich onder andere door 'klop klop'. Hiermee ziet degene die je belt jou alvast in beeld, nog voordat er opgenomen is. Duo is overigens ook voor iOS te downloaden.