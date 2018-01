Delen van link laat iOS en macOS crashen

iOS- en macOS-gebruikers hebben een link ontdekt die hun apparaten laat vastlopen zodra ze deze versturen of ontvangen via de Berichten-app.

Daarvoor waarschuwt o.a. de site 9to5Mac. De link in kwestie lijkt naar een github-pagina te leiden. Maar zodra er op getikt wordt, ontstaan allerlei problemen op je iPhone of Mac.

Zo kunnen de apparaten vastlopen of spontaan opnieuw opstarten. Wanneer in de Berichten-app de chat waarin de link te vinden is opnieuw wordt geopend, loopt de Berichten-app van zowel de zender als de ontvanger vast.

Voorkomen

Verder is er geen accuut gevaar, maar vervelend is het wel. In het verleden doken dit soort voorvallen wel vaker op. Ook dit is weer tpyisch een gevalletje 'voorkomen is beter dan genezen'. Wees dus extra waakzaam wanneer je een github-linkje toegestuurd krijgt.