Dell UltraSharp UP2718Q ondersteunt HDR

2017-04-24T11:03:00

2017-04-24T10:55:02

Dell lanceert binnenkort een van de eerste monitoren met HDR-ondersteuning, de UltraSharp UP2718Q. 'High Dynamic Range' maakt een veel breder kleurenspectrum mogelijk.

Het scherm is 27 inch groot en heeft een maximale resolutie van 4K (3840 x 2160 pixels). De HDR-techniek zien we meestal terug in de nieuwste televisies, tot op heden minder vaak in monitoren. Dell hoopt vooral professionele foto/video-bewerkers aan te spreken, wat ook terug te zien is in de prijs: 2000 dollar.

Goedkoper

Voor wie niet zo diep in de buidel wil tasten voor een beeldscherm, komt de fabrikant nog met twee goedkopere modellen. Modelnummer U2718Q is een 27 inch 4K-monitor voor 700 dollar, en de U2518D is een 25-inch scherm voor 500 dollar. De resolutie daarvan is vermoedelijk 'gewoon' HD.