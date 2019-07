Democraten willen Libra van Facebook verbieden

2019-07-16T15:09:47

2019-07-16T15:40:08

Democraten in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden werken aan een wetsvoorstel om de komst van Facebooks cryptomunt Libra tegen te gaan.

Techwebsite The Verge kreeg een conceptversie van de zogenoemde Keep Big Tech Out of Finance Act in handen, waarin wordt gepleit dat grote techbedrijven, met een omzet van meer dan 25 miljard dollar, zich niet met financiële dienstverlening mogen bezighouden. In het concept valt te lezen dat bedrijven bij een overtreding een boete riskeren van 1 miljoen dollar per dag.

De Democraten richten zich daarmee direct op de plannen van Facebook om een eigen cryptomunt te lanceren. Wordt het wetsvoorstel goedgekeurd, dan kan dat verregaande gevolgen hebben voor het social media-platform.

Ook Amazon en Google zouden getroffen worden door het wetsvoorstel, maar Netflix bijvoorbeeld niet. De streamingdienst zet vooralsnog namelijk niet meer om dan 16 miljard dollar.

The Verge wees erop dat het wetsvoorstel nog niet officieel is ingediend en dat de details van het voorstel mogelijk nog veranderen. Bovendien blijft het nog maar de vraag of een meerderheid van het Congres zich kan vinden in het voorstel. Volgens persbureau Reuters zou een deel van de Republikeinen al tegen zijn.

Deze week moet Facebook zich in een tweetal hoorzittingen in het Amerikaanse Congres verantwoorden voor de Libra-blockchain en gelijknamige cryptomunt. Afgelopen maand kreeg Facebook nog een boete van 5 miljard dollar voor het schenden van de Amerikaanse privacywet, aldus The Wall Street Journal.