'Derde grote update Windows 10 uit in november'

2017-02-22T15:51:00

2017-02-22T15:52:07

Microsoft is van plan om rond november een derde grote update voor Windows 10 uit te brengen. Deze volgt de Creator's Update op, die naar verwachting eind maart of begin april lanceert.

Veel is er nog niet bekend over de tweede grote update van 2017, codenaam Redstone 3. Wel is het de bedoeling dat de testfase ervan al snel start nadat de Creator's Update is uitgebracht. Windows Insiders mogen dan al rond mei met de eerste nieuwe features aan de slag. Mogelijk gaat de interface flink op de schop.

Testen

Ook de aankomende Creator's Update is op deze manier tot stand gekomen. Al maanden testen Insiders zaken als Paint 3D , een blauw licht-filter en de gamingmodus. Het grote publiek krijgt deze update officieel in het voorjaar, Microsoft heeft zelf nog geen specifiekere datum genoemd.