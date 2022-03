Derde Lenovo Tab M10 Plus is groter, scherper en sneller

Lenovo's Tab M10 Plus (3e generatie) volgt de Tab M10 FHD Plus (2e generatie) op en biedt over vrijwel de hele linie betere specificaties.

Dit keer is er bijvoorbeeld niet sprake van twee, maar vier speakers met Dolby Atmos-ondersteuning. Het scherm is iets groter (nu 10,6 inch / 27 cm) en de resolutie is opgekrikt naar 1200 x 2000 pixels.

RAM, accuduur en prijs

Het werkgeheugen bedraagt nu 6 GB RAM (was 4 GB) en de accucapaciteit is flink verhoogd, van 5000 mAh naar 7700mAh. De tablet draait op Android 12 en is te koop voor 249 euro.