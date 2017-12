Descent MK1 is smartwatch voor duikers

2017-12-07T10:00:00

2017-12-07T09:29:01

Dit Descent MK1-horloge van Garmin is speciaal voor duikers. De functies ervan zijn helemaal op hen afgesteld.

Zo zijn er een kompas, gyroscoop en barometer aanwezig. Ook niet onbelangrijk is dat wordt bijgehouden hoeveel zuurstof er nog over is. Op een digitaal kaartje is dankzij GPS te zien waar precies gedoken wordt.

Statistieken

Door te trillen geeft het horloge o.a. tijdig aan dat het weer tijd is om naar boven te komen. Alle statistieken worden tot slot bijgehouden in een logboek, te vinden in de bijbehorende smartphone-app. Schrik niet van de prijs, die is 999,99 euro.