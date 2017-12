Deze Chinaphone lijkt wel érg op iPhone X

2017-12-18T10:25:00

2017-12-18T10:21:23

Smartphones uit China zijn hun namaak-imago langzaam maar zeker aan het verliezen. Toch zijn er nog steeds bedrijven die liever bestaande toestellen kopiëren dan zelf iets origineels verzinnen, zoals Leagoo.

Leagoo werkt namelijk aan de Leagoo S9, meldt The Verge. Daarmee heeft de naam al veel weg van de aankomende Samsung Galaxy S9, maar de Leagoo S9 lijkt verder juist als twee druppels water op de iPhone X. Van een afstandje zou je het verschil waarschijnlijk niet zien, maar de interne hardware is wel een stuk minder krachtig. Daarnaast draait het geheel op Android, de iPhone X uiteraard niet.

Beter goed gejat...

"Beter goed gejat dan slecht verzonnen", is een tegeltjeswijsheid die bij Leagoo al langer aan de muur hangt. De Leagoo S8 lijkt namelijk sprekend op de Galaxy S8, in naam en in uiterlijk. Aan de andere kant: de Leagoo S9 kost straks omgerekend rond de 250 euro, een iPhone X kost meer dan 1000 euro. Of dat het waard is, lees je in de iPhone X-review van onze Computer!Totaal-collega's.