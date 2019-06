Deze Facebook-app volgt voor een vergoeding je smartphone-gedrag

2019-06-12T09:28:00

2019-06-12T09:18:21

Van veel apps en sites is niet precies duidelijk welke informatie ze zoal verzamelen. Study is een nieuwe app van Facebook die hier transparant in wil zijn. Je geeft expliciet toestemming om Facebook jouw smartphone-gebruik te laten analyseren.

De Study-app van Facebook houdt onder meer bij welke apps je op je toestel hebt geïnstalleerd en hoeveel tijd je er aan spendeert. Ook uit welk land je komt, welke smartphone je precies hebt en het type netwerk waarmee je verbonden bent. Het bedrijf krijgt geen inzage in persoonlijkere data, zoals wachtwoorden, foto's/video's en chatberichten.

Vergoeding

Ook wordt de informatie niet doorverkocht aan derden. Volgens Facebook wordt de data puur intern voor marktonderzoek gebruikt. Op het moment van schrijven is de app alleen beschikbaar in de Verenigde Staten en India. Wie meedoet, krijgt daarvoor een vergoeding. Om wat voor bedrag het gaat, is niet precies bekend.

Schade en schande

De nieuwe werkwijze van Facebook komt niet uit de lucht vallen. Eerder kwam het bedrijf in opspraak voor een soortgelijke app met de naam Facebook Research. Die werd door Apple uit de App Store verwijderd. Ook was er nog de vpn-app Onavo, die stiekem het surfgedrag van gebruikers naar Facebook doorstuurde. Precies wat je níet wil van een vpn-dienst.

Beide praktijken wonnen geen schoonheidsprijzen. Dan lijkt de Study-app een eerlijker alternatief.