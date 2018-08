Deze Swings-oorbellen zijn tevens oordopjes

2018-08-16T14:00:00

2018-08-09T11:48:32

Ra ra, waar kijk je naar? Als je eerste ingeving 'oorbellen' waren, dan zit je op de goede weg. Want dat zijn het ook, maar daarnaast zijn het draadloze oordoppen.

De bedenkers gingen er van uit dat iedereen zijn oordopjes wel eens verliest, en ontwikkelden daarom de Swings Bluetooth Earrings. De hanger is de speaker, en draai je omhoog het oor in zodra u muziek wilt luisteren.

Afwachten

Klaar? Dan draag je ze gewoon verder aan je oren. Of het een succes wordt, is nog even afwachten. Het project zit nog in de crowdfunding-fase en komt daarna pas in 2019 uit.