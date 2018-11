'Deze week onthulling vouwbare Samsung-smartphone'

Samsung lijkt van plan om eind deze week zijn eerste vouwbare smartphone uit de doeken te doen. Na jaren van speculatie en concepten hint het bedrijf hier concreet naar op zijn sociale media-kanalen.

Het logo van Samsung is op diens Facebook-pagina nu namelijk dubbelgevouwen.Op 8 en 9 november vindt de Samsung Developers Conference plaats in San Francisco. Het lijkt dan ook geen toeval dat Samsung uitgerekend nu alvast dit soort hints geeft.

In het verleden toonde men nog wel eens prototypes, maar daar bleef het tot op heden bij. Samsung maakte er nooit een geheim van dat er werd gewerkt aan schermen die dubbel te vouwen zijn, maar de techniek heeft zijn weg nog niet naar de massaproductie gevonden.

Menukaart

Een 'vouwphone' zou onder meer als voordeel hebben dat-ie gemakkelijker in je broekzak past. Ook zou een scherm op tablet-formaat in de behuizing van een smartphone kunnen passen. Je zou de smartphone dan uitklappen als ware het een menukaart.

Voordringen

Samsung is niet de enige die hier toekomst in zit. Het Chinese Royole kondigt vandaag al een opvouw-toestel aan, de FlexPai. Die zie je in onderstaande video in actie. Wanneer (en of) deze smartphone in Nederland uitkomt, is niet duidelijk. In China komt hij in december uit.