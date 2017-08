Disney komt met eigen streamingdienst

2017-08-09T09:13:25

2017-08-09T11:25:11

Disney komt in 2019 met een eigen videoplatform. Wie vanaf dan naast andere films ook Star Wars wil streamen moet dus niet alleen Netflix, Videoland, Pathé Thuis, NL Ziet, Amazon Prime, Hulu, HBO, Ziggo, NPO, YouTube Red, Google Play en iTunes nemen, maar ook lid worden van Disneys eigen streamingdienst. Of u moet toch gaan downloaden.

Dat laat Disney zelf weten. Het nieuwe platform wordt in 2019 gelanceerd, al zijn er nog weinig details bekend.

Deals sluiten

Het is niet helemaal duidelijk wat het nieuwe platform voor gevolgen heeft voor de overeenkomst tussen Disney en Netflix. Op dit moment zijn Disney-films namelijk te zien op het populaire streamingplatform, maar met de komst van Disneys eigen dienst houdt die overeenkomst op. Het kan echter wel zijn dat de huidige films tot het einde van dat jaar op Netflix blijven staan.



Marvel-series

Daarnaast heeft Disney ook een aantal subdivisies waar het voornamelijk series voor produceert, zoals Marvel Television. Dat maakt de Marvel-series die nu op Netflix staan, zoals Daredevil en Jessica Jones. Netflix zegt zelf dat het die series wel blijft aanbieden.



Disney is vooral bekend van animatiefilms en heeft ook al gezegd dat het toekomstige films zoals Frozen 2 en Toy Story 4 exclusief op het eigen platform gaat aanbieden. Sinds een paar jaar is Disney ook de eigenaar van Star Wars. De meest recente films, The Force Unleashed en Rogue One, waren gigantische successen in de bioscoop.