Disney+ krijgt goedkoper abonnement in 2023

2022-03-07T09:19:20

2022-03-07T09:28:24

Disney+ is een videostreamingdienst die momenteel twee soorten abonnementen aanbiedt. Daar komt in 2023 een derde optie bij, laat het bedrijf weten.

Het gaat om een abonnement waarbij kijkers tussendoor advertenties bekijken. Daardoor is het abonnement in kwestie wel goedkoper dan het huidige aanbod. Nu betaal je 8,99 euro per maand of 89,99 euro per jaar om toegang te krijgen tot alle films, series en documentaires.

Goedkopere abonnement voor Disney+

Het nieuwe abonnement komt eind 2022 uit in de Verenigde Staten. Dat kondigt het bedrijf aan in een onlangs gepubliceerd persbericht. Wanneer de internationale uitrol precies plaatsvindt, is nog niet duidelijk. Maar dat moet dus ergens volgend jaar gebeuren. Helaas is nog niet duidelijk wat je precies gaat betalen voor het abonnement. Dat maakt Disney op een later moment bekend.

Het is niet vreemd dat Disney+ een goedkoper abonnement gaat aanbieden. Enkele grote concurrenten doen immers hetzelfde. Zo betaal je 5,99 per maand voor Amazon Prime Video en biedt HBO Max opties aan vanaf 2,99 euro per maand. Daar kleven soms wat voorwaarden aan, die niet per se nadelig hoeven uit te pakken voor gebruikers.

Bij Amazon Prime Video krijg je tevens toegang tot de Prime-bezorgdienst van de Amerikaanse onderneming. Bij HBO Max is het zo dat de prijs van 2,99 of 3,99 euro (voor het iets duurdere abonnement) alleen geldt voor de mensen die heel snel een abonnement afnemen en hem nooit opzeggen. Zeg je hem toch op, dan verlies je de korting van vijftig procent.

Op moment van schrijven heeft Disney+ 129,8 miljoen abonnees. Het bedrijf heeft al doel 230 tot 260 miljoen abonnees binnen te harken tegen het eind van 2024 aan. Met een goedkoper abonnement kan dat nog wel eens gaan lukken.