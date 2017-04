Dit is wat Microsoft precies allemaal over je verzamelt met Windows 10

2017-04-05T16:08:10

2017-04-05T16:33:46

Vanaf de Creators Update gaat Microsoft anders om met je gegevens en de manier waarop deze worden gedeeld met het bedrijf. In een blogpost doet het bedrijf eindelijk iets meer uit de doeken over wat het allemaal met je gegevens doet, en hoe deze worden verzameld.

Windows 10 is weliswaar over het algemeen een prettig besturingssysteem, maar over één onderdeel daarvan zijn de meesten niet bepaald tevreden: de manier waarop Microsoft allerlei gegevens kan verzamelen van haar gebruikers.

Microsoft wil haar gebruikers meer inzicht geven over welke gegevens precies worden verzameld en hoe je daar als gebruiker iets aan kan doen.

Twee niveau's

Binnenin Windows 10 kun je als gebruiker het verzamelen van gegevens niet helemaal uitschakelen, maar wel beperken. In de basis zijn er twee instellingen volledig en standaard. Voor het eerst in de geschiedenis van Windows 10 heeft Microsoft nu precies online gezet welke gegevens er allemaal worden verzameld. De informatie is wel een beetje verstopt op een Technet-website, die informatie is voornamelijk bedoeld voor technologie-ontwikkelaars. Per Windows-onderdeel wordt precies verteld welke data wordt gedeeld met Microsoft.

Zo worden er registry-instellingen gedeeld, maar ook welke hardware wordt gebruikt, wat de instellingen zijn van User Account Control (Gebruikersaccountbeheer) en hoe vaak deze wordt toegepast, maar ook de verschillen in instellingen van voor de Creators Update en nadat de Creators Update eenmaal is geïnstalleerd.

De complete lijst met verzamelde gegevens kun je hier terugvinden, maar we waarschuwen je wel alvast: het is nogal veel, en niet alle omschrijvingen van de verzamelde gegevens is voor iedereen even duidelijk als je geen (technische) kennis van Windows 10 hebt.

Betere controle in Creators Update

Vanaf de Creators Update belooft Microsoft de gebruiker meer controle te geven en overzichtelijker te maken over wat wel en niet gedeeld wordt met het bedrijf. Via diverse updates die na de Creators Update verschijnen, komen er verbeterde functies bij, waarbij naar alle waarschijnlijkheid ook een apart Privacy Dashboard, waarvan tot nu toe alleen een online versie is verschenen. Deze zal straks ook in het besturingssysteem zelf geïntegreerd worden.

Check je instellingen

Ben je nu benieuwd hoe je privacy-instellingen in Windows 10 op dit moment zijn ingesteld? Check dan onze video:

Privacy-instellingen in Windows 10