Dit jaar al 3,3 miljoen euro buitgemaakt bij WhatsApp-fraude

2020-10-12T10:06:00

2020-10-12T10:11:43

Cybercriminelen hengelden dit jaar al 3,3 miljoen euro binnen via WhatsApp-fraude, blijkt uit cijfers van de Fraudehelpdesk. Er is sprake van een forse toename in het aantal meldingen, nu al 9.605 stuks. Vier keer zoveel als in heel 2019.

Dat schrijft het AD vandaag. Bij WhatsApp-fraude halen criminelen je over om een bepaald bedrag naar hun bankrekeningnummer over te maken. Om dit voor elkaar te krijgen, doen ze zich voor als een bekende.

Ze stellen zich met een verzonnen verhaaltje voor als een familielid of vriend. Zogenaamd is hun telefoon stuk, daarom hebben ze een nieuw nummer. Ook hebben ze snel ergens geld voor nodig. Om extra vertrouwen te winnen, bellen ze je kort op. Maar voor je hun stem hoort, hangen ze weer op. Men kan dan meteen jouw stem opnemen om daar anderen weer mee te bellen.

Account-inbraak

WhatsApp-fraude komt de laatste jaren vaker in het nieuws en veel mensen weten daardoor inmiddels dat ze onbekende nummers niet zomaar moeten vertrouwen. Kwaadwillenden hebben het daarom nu ook gemunt op volledige WhatsApp-accounts, die ze in handen krijgen door de verificatiecodes van slachtoffers te ontfutselen.

Eenmaal ingebroken is het voor de fraudeurs extra makkelijk om meer slachtoffers te maken, je hele lijst met contacten ligt immers voor ze open en ze kunnen jou 'nadoen'.

Vooral 55-plussers

Van de 9.605 meldingen dit jaar, maakten 1.154 gedupeerden daadwerkelijk geld over. Totale financiële schade: 3,3 miljoen euro. Uit onderzoek van RTL Nieuws bleek eerder al dat criminelen bij 55-plussers de meeste kans maken. Zij hebben vaak kinderen en zijn vermogend genoeg om het geld niet direct te missen. Een paar honderd euro is dan snel even overgemaakt.

Krijg je zelf zo'n bericht op WhatsApp binnen? Bel de persoon in kwestie dan altijd even op het 'oude' nummer of zoek op een andere manier contact buiten WhatsApp om. Grote kans dat diegene jou helemaal niet om geld heeft gevraagd. Tegenwoordig kun je ook aangifte van WhatsApp-fraude doen op de site van de Nederlandse politie.