Dit jaar al bijna 16.000 aangiftes tegen valse webshops

2021-11-24T10:35:00

2021-11-24T10:29:40

De Nederlandse politie heeft dit jaar al bijna 16.000 aangiftes ontvangen tegen malafide webshops, zo'n 3000 meer dan vorig jaar. Oplichters hebben profijt van de fysieke winkelsluitingen door de coronapandemie en zetten massaal webwinkels op die de aangeboden spullen helemaal niet leveren.

Dat schrijft het AD vandaag. 15.732 aangiftes, daarop staat de teller tot begin deze maand. Daarvan ging het ongeveer 8800 keer om webwinkels die eigenlijk niet bestaan. Er wordt gestunt met hoge kortingen op producten die in werkelijkheid nooit geleverd worden.

In het geval van een Philips-koffiemachine van 59 euro (in plaats van 675 euro) greep de politie tijdig in. Daardoor konden van de 600 aangiftes veel mensen toch nog hun geld terugkrijgen. De site in kwestie bestaat inmiddels niet meer.

Grotere visvijver

Onlangs deed het CBS nog onderzoek naar ons webshopgedrag. Het afgelopen jaar kochten meer mensen iets online (77 procent t.o.v. 71 procent in 2020) en ze zijn vaker duurder uit. 26 procent zegt meer dan 500 euro te hebben uitgegeven (was 21 procent).

Opvallend daarbij is dat vooral ouderen meer hun weg naar online winkels vinden. 68 procent van de 65- tot 75-jarigen kocht in 2021 producten in een webshop, in 2020 betrof dat 59 procent. Voor cybercriminelen betekent dat echter ook meer potentiële slachtoffers.

Het daadwerkelijke aantal gedupeerden van malafide webshops ligt waarschijnlijk veel hoger dan 16.000. Uit eerdere cijfers van het CBS bleek namelijk al dat slechts 1 op de 12 Nederlanders aangifte doet van cybercrime, waaronder ook verkoopfraude valt.

Black Friday-deals

Veel winkels bieden inmiddels hoge kortingen aan in het kader van Black Friday. Blijf dan ook alert op deals die te mooi lijken om waar te zijn. En krijgt een webshop veel negatieve reviews, dan kun je beter even verder kijken.

We raden je aan de prijsdalers-pagina bij onze Kieskeurig-collega's in de gaten te houden. Bij deze prijsvergelijkingswebsite zijn namelijk alleen legitieme webwinkels aangesloten. Zo weet je zeker dat je geld niet in handen van oplichters komt.