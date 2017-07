'Dit jaar geen nieuwe tablets van Nokia'

2017-07-05T10:19:00

2017-07-05T10:17:59

Nokia is dit jaar niet van plan om naast zijn nieuwe smartphones ook tablets te lanceren. Voorlopig blijft de focus op telefoons, zo maakt het bedrijf bekend.

Dat schrijft Nokiapoweruser vandaag. Sinds kort zijn de Nokia 3310, Nokia 3, Nokia 5 en Nokia 6 op de markt. Van een Nokia 4 is geen sprake, en dat toestel komt er ook niet. Men wil men geen verwarring zaaien over welke Nokia-telefoon de nieuwste of de snelste is.

Later dit jaar worden er wel nieuwe smartphones verwacht.

Nokia Mercury

Nokia bracht in het verleden wel tablets uit, waaronder in 2014 de Nokia N1. Microsoft bracht daarnaast de Nokia Lumia 2520 aan, die draaide op Windows RT. De samenwerking tussen beide bedrijven is inmiddels gestaakt.

Tevens zijn vandaag beelden opgedoken van de Nokia Mercury, ook een tablet van Microsoft die uiteindelijk nooit is uitgebracht.