Dit vindt Greenpeace de groenste techbedrijven van 2016

2017-01-10T16:29:00

2017-01-10T16:21:55

Actieorganisatie Greenpeace heeft zijn jaarlijkse Click Clean-rapport gepubliceerd, waarin het de meest groene techbedrijven van 2016 noemt. Het zijn de bedrijven die veel gebruikmaken van duurzame energie van bijvoorbeeld windmolens en zonnepanelen. Ook geeft Greenpeace aan welke techbedrijven daar nog weinig mee bezig zijn.

Het jaarlijkse verslag behandelt tientallen techbedrijven en gaat voor het eerst ook in op Aziatische ondernemingen. Denk aan Alibaba en Baidu, die net als hun collegabedrijven niet zo goed scoren. Greenpeace noemt het grotendeels ontbreken van duurzame energie een belangrijke reden. In China en buurlanden maakt de industrie nog veel gebruik van fossiele brandstoffen, die veelal goedkoop worden aangeboden door staatsbedrijven.

Apple is de winnaar

In de Verenigde Staten (VS) is dat minder het geval en zetten een aantal grote techbedrijven al langer in op groene energie. Apple, Google en Facebook scoren al jaren goed en hebben in 2016 verdere stappen gemaakt. Apple spant de kroon en maakt volgens Greenpeace nu voor 83 procent gebruik van duurzame energie. Facebook en Google volgen met 67 en 56 procent. De drie bedrijven hebben al eerder toegezegd te werken aan 100 procent groene energie, maar niet alle Amerikaanse ondernemingen gaan zo goed. Zo scoort Microsoft slechts 32 procent, komt Amazon niet verder dan 17 procent en moet Oracle het doen met een magere 8 procent.

Netflix presteert minder goed

Greenpeace wijdt in het bijzonder aandacht aan Netflix, de videostreamingdienst die hard groeit. In de VS is momenteel eenderde van het internetverkeer van Netflix(video's), waardoor het bedrijf een verschil kan maken als het inzet op duurzame energie. Netflix heeft eerder aangegeven te werken aan een volledig groene energievoorziening via wind- en waterenergie, maar details zijn onbekend. Het resultaat laat volgens Greenpeace nog op zich wachten: Netflix scoort 17 procent. Samsung, een grote elektronicafabrikant, heeft volgens Greenpeace ook nog werk aan de winkel voor wat betreft duurzame energie.