Dit zijn de gekste gadgets van IFA 2019

2019-09-06T11:00:00

2019-09-06T15:27:26

De technologie-wereld staat deze week in het teken van de IFA 2019. De grootste techbeurs van Europa staat elk jaar garant voor heet nieuws. Met persconferenties van belangrijke spelers als Samsung, Sony en Philips is de IFA een genot om in de gaten te houden. Naast de belangrijke aankondigingen op het gebied van laptops, smartphones en televisies is er ook ruimte voor wat minder gangbare technologie. Lees hier de iets kleinere, maar niet minder interessante, nieuwtjes van de IFA. Dit artikel wordt gedurende het verloop van de beurs bijgehouden.

Aurai bril met opvallende functie

Allereerst is er nieuws over een bril van Aurai. De fabrikant komt met een model die al die virtual- en augmented reality brillen zal moeten doen vergeten. In ieder geval op het gebied van conform dan. Aurai focust zich met deze bril namelijk op het wegnemen van hoofdpijn en zere ogen. De bril is namelijk in staat om een koude en een warme oogmassage te geven. Je hoeft trouwens niet bang te zijn dat je de bril maar één keer kan gebruiken. Het apparaat heeft siliconenzakken om het water af te stoppen.

De Poco vibrator

Mystervibe heeft de spotlight van IFA aangegrepen om een nieuwe vibrator aan te kondigen. De Poco zou volgens de maker als een wearable meegenomen kunnen worden. De Poco beschikt over twee motoren, acht pre-set mogelijkheden en 16 intensiteitslevels. Dat is aardig intens! Hier houd het nog niet op met de functionaliteiten van dit apparaat. Je kan de Poco namelijk via je smartphone besturen. Zo regel je hoe hard of zacht je hem wilt laten trillen. Wanneer de Poco leeg is kun je hem via usb weer opladen.

One Touch Camo SSD

Altijd al je externe SSD-schijf nog makkelijker kwijt willen raken? Seagate kondigt op de IFA 2019 de oplossing aan in de vorm van de One Touch SSD. De speciale editie van deze schijven zijn namelijk voorzien van camo-patronen. Er zal een 500GB en 1TB versie beschikbaar komen voor respectievelijk 105 en 200 euro. De speciale camo-edities zijn helaas alleen beschikbaar voor de 500GB variant. Deze gaat 110 euro kosten. De schijven gebruiken usb 3.0 en hebben een schrijfsnelheid van 400MB per seconde.

Our IFA 2019 coverage continues with an announcement from Seagate Technology. The company has released the One Touch SSD aimed at those of you on the go.#Seagate #SSD #IFA #IFA2019

https://t.co/XKApxZpunG pic.twitter.com/REGPTR0aV3 — Techaeris (@techaeris) September 5, 2019

LG’s G8X ThinQ Dual-Screen met schermen in de hoes

LG lanceert eind dit jaar de G8X ThinQ. Dit is niet zomaar een nieuw toestel. De telefoon is bruikbaar met een tweede scherm. Er komen voor dit product namelijk hoesjes op de markt met displays. Zowel op de voor- als achterkant is een scherm aanwezig. Het scherm aan de binnenkant is een 6.4 inch OLED-scherm met dezelfde 2340x1080 resolutie als de telefoon. De display aan de buitenkant heeft een diagonaal van 2.1 inch. De telefoon heeft 6GB geheugen en 128GB aan opslagruimte. Tot slot draait de G8X ThinQ een Qualcomm Snapdragon 855 processor.

LG’s G8X ThinQ Dual-Screen is a multi-screen compromise https://t.co/N1HitHRJOt pic.twitter.com/Qso7SdVmTm — Top Tech News (@_TopTechNews) September 5, 2019

Pro 1, een Android telefoon met een fysiek toetsenbord

Het Britse F(x)tec heeft de IFA aangegrepen om naar buiten te brengen dat de Pro1-smartphone in oktober beschikbaar zal zijn. Het toestel beschikt over een uitschuifbaar fysiek toetsenbord. Dit doet denken aan de BlackBerry-toestellen van weleer. Zo wordt het weer eenvoudiger om het nodige typewerk te verrichten, zoals deze nieuwtjes. Voor de rest is het toestel uitgerust met een Qualcomm Snapdragon 835, 6GB Ipddr4-geheugen en 128GB aan opslag. De Pro1 is beschikbaar voor 650 euro.

F(x)tec Pro1 is a Slider Smartphone for Physical Keyboard enthusiasts https://t.co/xjq67remD3 pic.twitter.com/J2WX7API6g — XDA Developers (@xdadevelopers) September 5, 2019

Sony komt terug met de iconische Walkman

Sony kondigde donderdag aan een jubileumversie van de Walkman uit te brengen. Het is inmiddels al weer 40 jaar geleden dat Sony de iconische cassette speler uitbracht. De Sony NW-A100TPS speelt helaas geen cassettes af. Het 3.6 inch Android-toestel heeft 16GB aan opslag, Wi-Fi mogelijkheden en beschikt over Android-apps. Om bij te dragen aan de nostalgie heeft het apparaat een screensaver die er uit ziet als een oude cassette-speler en de speciale editie heeft daarnaast ook een aansluiting voor koptelefoons. Deze editie zal in Europa beschikbaar zijn voor 440 euro. Wanneer de Walkman op de markt komt is nog niet bekend. Download ondertussen gerust de mix-tapes van de Guardians of the Galaxy films.

Nieuwe Nintendo Switch controller

Nintendo brengt regelmatig nieuwe accessoires uit. Elke consolegeneratie brengt verschillende controllers of andere vormen van besturing met zich mee. Zo nu ook de deze ringvormige controller voor de Switch. Nintendo noemt het een nieuwe ervaring voor de Nintendo Switch. Naast de ringvormige controller is er ook een heupband. Het is de bedoeling dat je de Joy-con’s los maakt en in deze voorwerpen stopt. In een video laat Nintendo zien wat de nieuwe ervaring is. Kijk de video hier onder.

Take a first look at a new experience for #NintendoSwitch. pic.twitter.com/dmxuCg4hFO — Nintendo of Europe (@NintendoEurope) September 5, 2019

