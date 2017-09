Dit zijn de iPhone X, iPhone 8 en iPhone 8 Plus

2017-09-12T20:16:51

2017-09-13T14:54:34

Zojuist is tijdens de Apple-Keynote bekend gemaakt dat er maar liefst drie nieuwe iPhones zullen verschijnen. Tijdens de presentatie werden al een nieuwe Apple Watch en Apple TV gepresenteerd, vervolgens volgde de twee nieuwe iPhone 8-modellen en werd er afgesloten met de nieuwe iPhone X.

iPhone 8 (Plus)

Nieuwe A11-chip

Voor de nieuwe iPhones heeft Apple een nieuwe chip processor ontwikkelt: de A11 Bionic-chip. De nieuwe chip van Apple is 25% sneller dan de A10 die in de oudere modellen zat. Verder beschikt de nieuwe chip over een grafische processor die geoptimaliseerd is voor 3D-games.

Camera's

De iPhone 8 krijgt – net als de iPhone 7 – een 12MP-camera. Voor de iPhone 8 Plus geldt dat deze zal beschikken over twee camera’s, waarvan één met een diafragma van f/1.8 en één met f/2.8 – net als de iPhone 7 Plus. Met het nieuwe Portrait-lightning selecteer je de lichtbalans van de foto die je met de iPhone 8 Plus maakt.

De video-functie van de nieuwe iPhone zal 240 frames per seconde kunnen schieten met een resolutie van 1080p.

Draadloos opladen

De nieuwe iPhones zullen draadloos opladen ondersteunen. Opvallend is dat Apple – tegen de verwachtingen in – de Qi-standaard gebruikt, waardoor bestaande opladers ook met de iPhone zullen werken.

iPhone X

Naast de nieuwe iPhone 8-modellen heeft Apple ook een nieuw topmodel aangekondigd: de iPhone X. Het toetstel is beschikbaar vanaf 3 november en kost 999 dollar.

Geen homebutton

Het beeldscherm van de iPhone X beslaat ongeveer de volledige voorkant van het toestel, hiermee blijft er weinig ruimte over voor een thuisknop. Je ontgrendelt de nieuwe iPhone door dubbel te tikken op het scherm.

Super Retina Display

De iPhone X krijgt een beeldscherm van 5,8-inch met een resolutie van 2436 x 1125. Deze displays worden niet door Apple geproduceerd, maar door Samsung. Verder ondersteunt de iPhone X HDR-beelden.

Zoals we al verwachtten wordt de iPhone X niet voorzien van een vingerafdrukscanner in het scherm.

Face ID

De iPhone X wordt niet voorzien van een vingerafdrukscanner die voorheen in de thuisknop verwerkt zat. Wel wordt er een nieuwe biometrische beveiliging toegevoegd: gezichtsherkenning. Apple noemt het Face ID. Hoewel sommigen hun vraagtekens zetten bij deze techniek is volgens Apple de kans dat iemand anders met zijn gezicht de iPhone X kan ontgrendelen slecht één op een miljoen.

Apple Watch en Apple TV

De nieuwe iPhone-modellen waren natuurlijk het grote nieuws van de Apple-presentatie, je zou bijna vergeten dat er ook een nieuwe Apple Watch en Apple TV werden gepresenteerd.

Apple Watch Series 3

De nieuwe Apple Watch Series 3 krijgt een eigen dataverbinding. Je zult er dus mee kunnen bellen zonder dat je iPhone in de buurt is. Daarnaast wordt het hierdoor ook mogelijk om muziek te streamen of Siri te raadplegen zonder dat je met je telefoon verbonden bent.

Ook kondigde Apple een nieuw besturingssysteem aan voor de Apple Watch. WatchOS 4 zal met name vernieuwend zijn op het gebied van hartslagmetingen en bijvoorbeeld melden wanneer er iets mis is.

Apple TV 4K

De nieuwe Apple TV zal 4K- en HDR-beelden ondersteunen. Ook Netflix zal zijn films en series in de verhoogde resolutie beschikbaar maken voor kijkers die gebruik maken van Apple TV.