Dit zijn de nieuwe emoji voor 2019

2019-02-06T11:45:00

2019-02-06T11:40:45

Het Unicode Consurtium heeft 59 nieuwe emoji voor 2019 vastgesteld. Veel daarvan zijn te selecteren met verschillende huidskleuren en in meerdere genders. In totaal heb je later dit jaar dan ook meer dan 230 unieke figuurtjes om uit te kiezen.

Opvallend is dat er maar weinig nieuwe emoji zijn die puur een gezichtje uitbeelden. Een gapende smiley is de enige. Een aanzienlijk deel staat in het teken van mindervaliden. Zo zijn er emoji voor mensen in een rolstoel en met een visuele of auditieve beperking.

Wie graag over koken praat, komt ook aan zijn trekken. In de categorie etenswaren vind je binnenkort onder meer een ui, een wafel, boter en een oester terug. Enkele dieren die hun opwachting maken zijn een flamingo, een otter en een luiaard. Bekijk ze hier allemaal.

Eind 2019

Het duurt nog wel een poosje voor je de nieuwe figuurtjes zelf kunt verzenden. Ze worden pas vanaf september/oktober verwacht, wanneer de nieuwste versies van Android en iOS op het programma staan.